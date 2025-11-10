Witz der Woche vom 10.11. bis 16.11.2025 - Lachen garantiert

Der kostenlose Witz der Woche vom 10.11. bis 16.11.2025 ➡️ Lustige Witze für Arbeit, Büro & Alltag mit Lachgarantie. | Jetzt auf TAG24.

Heute schon gelacht? Der Witz der Woche liefert genau die Prise Humor, die es braucht, um gut gelaunt in den Tag zu starten. In jeder Situation ein passender Witz kann ein absoluter Stimmungsaufheller sein. Gönne Dir noch mehr lustige Schulwitze.

Der TAG24 Witz der Woche

Fragt der Lehrer: "Auf welcher Seite des Körpers liegt das Herz?" Antwortet der Schüler: "Auf der Innenseite"

Der Witz der Woche vom 10.11. bis 16.11.2025. © Unsplash/freestocks

