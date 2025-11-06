150 Strohballen gehen bei Weimar in Flammen auf

Weimar - Ein Strohballen-Lager in Legefeld (Weimar) hat in der Nacht auf Donnerstag Feuer gefangen.

Die Ursache des Brandes der Strohballen stehe bisher noch nicht fest, so die Polizei. (Symbolfoto) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Zeugen hätten die Flammen, die laut Polizei von der Autobahn aus zu sehen waren, gemeldet.

Als Einsatzkräfte der Feuerwehr eintrafen, sei diesen jedoch nichts weiter übriggeblieben, als die 150 Strohballen kontrolliert abbrennen zu lassen.

Mit Blick auf die Brandursache werde nun in verschiedene Richtungen ermittelt.

Brandstiftung sei bislang nichts auszuschließen - allerdings könnte es sich auch um einen Fall der Selbstentzündung handeln.