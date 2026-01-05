Neue Fälle von Vogelgrippe in Thüringen aufgetaucht

Mühlhausen - Nach einigen Wochen Pause sind erneut Fälle von Vogelgrippe in Thüringer Geflügelbeständen aufgetaucht.

In Thüringen wurden wieder Fälle von Vogelgrippe registriert. (Symbolfoto) © Ebrahim Noroozi/AP/dpa

Im östlichen Teil des Unstrut-Hainich-Kreises seien zum Jahreswechsel Fälle der ansteckenden und für Geflügel meist tödlich verlaufenden Erkrankung festgestellt worden, teilte das Landratsamt in Mühlhausen mit. Eine Stallpflicht sei bisher nicht erlassen worden.

Das Landratsamt appellierte an Geflügelhalter, Vorsichtsmaßnahmen wie die Desinfektion von Schuhen und das Tragen von Schutzkleidung einzuhalten. Erhöhte Tierverluste in ihrem Bestand sowie der Fund von verendeten Wildvögeln wie Schwänen, Kranichen oder Kormoranen seien dem Fachdienst Veterinär- und Lebensmittelüberwachung zu melden.

Für die Bevölkerung besteht nach Angaben des Landratsamtes nach derzeitigem Kenntnisstand kein erhöhtes Risiko. In seltenen Fällen könne es jedoch bei intensivem Kontakt mit infizierten Tieren zu einer Ansteckung des Menschen kommen.