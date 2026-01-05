Schlägerei: Teenager bricht Erwachsenem offenbar das Nasenbein

Jena - Ein Erwachsener wurde am Samstag bei einer Schlägerei in Jena verletzt.

Bei einer Schlägerei am Wochenende wurde ein 33-Jähriger im Gesicht verletzt. (Symbolfoto) © Bildmontage: Carsten Rehder/dpa, 123rf/danielt1994

Wie die Polizei am Montag erklärte, waren sich der 33-Jährige und zwei weitere Männer in der Karl-Marx-Allee über den Weg gelaufen.

Anschließend kam es zu einem Streit, der in einer handfesten Schlägerei endete. Hierbei schlugen die beiden Männer auf den 33-Jährigen ein.

Als die alarmierte Polizei in der Folge am Tatort eintraf, lag der Erwachsene am Boden. Der Verprügelte wurde mit Verdacht auf einen Nasenbeinbruch in das nächstgelegene Krankenhaus gebracht.

Einer der beiden Täter befand sich noch am Tatort. Den Angaben nach handelte es sich um einen 16-Jährigen, der mit 1,65 Promille betrunken war. Der Jugendliche wurde danach zu seinen Eltern gebracht.