Wie groß ist die Gefahr von einem Stromausfall in Thüringen?

Erfurt - Nach dem Stromausfall in Berlin stellt sich auch in Thüringen die Frage wie sicher die Energieversorgung ist.

Im Falle eines Stromausfalls könnten die Leitungen recht schnell repariert werden. (Symbolfoto) © Bildmontage: 123RF/romvo, Silas Stein/dpa

Im Gegensatz zu der Metropole, die derzeit mit einem Stromnetz-Anschlage zu kämpfen hat, dominierten in Thüringen Freileitungen, die sich bei Vorfällen schneller reparieren ließen, sagte ein Unternehmenssprecher auf Anfrage in Erfurt.

Erdkabel oder Kabelbrücken, die in Berlin angegriffen wurden, gebe es im Freistaat kaum. Trotzdem: "Eine 100-prozentige Sicherheit ist nicht zu garantieren", erklärte der Sprecher des größten Thüringer Versorgers mit etwa einer halben Million Strom- und Gaskunden.

Innenminister Georg Maier (58, SPD) teilte MDR Thüringen mit, dass auch im Freistaat grundsätzlich Anschläge wie in Berlin auf die Stromversorgung möglich seien.

Hundertprozentigen Schutz könne es nicht geben. Maier schlug vor, bestimmte Veröffentlichungspflichten, wo welche Leitungen liegen, einzuschränken. Damit sollten Informationen über empfindliche Stellen nicht einfach offengelegt werden können.

Für den unwahrscheinlichen Fall, dass es zu einem größeren flächendeckenden Stromausfall durch einen Anschlag in Thüringen kommt, sei der Katastrophenschutz grundsätzlich gewappnet, betonte ein Sprecher des Innenministeriums. In den Lagern würden etwa auch Stromgeneratoren vorgehalten. Allerdings hänge es vom Umfang der Katastrophe ab, ob diese tatsächlich ausreichten.