1700 Veranstaltungen an 172 Tagen: Diese Gartenschau ist der absolute Hit

Leinefelde-Worbis - Bei bestem Frühlingswetter hat die Landesgartenschau in Leinefelde-Worbis (Kreis Eichsfeld) ihre Türen für die ersten Besucher geöffnet.

Die Landesgartenschau in Leinefelde-Worbis wurde eröffnet. © Martin Schutt/dpa

Schon kurz vor Eröffnung am Vormittag standen laut Stadtsprecher 200 bis 300 Menschen vor den Absperrungen bereit. Zum Auftakt gab es nicht nur Sekt und Saft, auch der offizielle Landesgartenschau-Song wurde gespielt, der mit dem Refrain "La-, La-, La-, Landesgartenschau" Ohrwurmpotenzial hat.

"Das Wetter passt bombastisch: blauer Himmel mit Schäfchenwolken", sagte Sprecher René Weißbach. Er sprach von einem "Soft Opening" vor der offiziellen Eröffnung am Samstag, zu der geladene Gäste etwa aus der Politik erwartet werden.

Auf rund 2000 Besucherinnen und Besucher hoffen die Veranstalter am ersten von insgesamt 172 Tagen. Es ist die fünfte Landesgartenschau Thüringens.

Unter dem Motto "Aussöhnung zwischen Stadt und Landschaft" werden bis zum 11. Oktober rund 325.000 Besucher erwartet. Bereits im Vorverkauf wurden mehr als 3800 Dauerkarten und mehr als 12.000 Tageskarten verkauft. Mit fast 1700 Veranstaltungen bietet die Landesgartenschau Konzerte, Kurse und mehr.