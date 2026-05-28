20 Minuten extra pro Tag: An Thüringens Grundschulen wird künftig mehr gelesen

Erfurt - An 84 Grundschulen in Thüringen wird ab heute jeden Tag (28.5.) zwanzig Minuten extra gelesen.

Grundschülerinnen und Grundschüler in Thüringen sollen künftig jeden Tag mehr lesen. (Symbolfoto) © Sebastian Gollnow/dpa

Die Leseförderung ist Teil des sogenannten Lesebandes, mit dem Schülerinnen und Schüler verschiedene Formen des Lautlesens üben sollen, wie das Bildungsministerium mitteilte. Die Schüler sollen demnach vorlesen und zuhören, mitlesen oder im Tandem lesen. Auch Lesen im Chor oder Vorlesetheater seien möglich.

Das gemeinsame Lesen soll den Angaben nach in den Schulalltag integriert werden und nicht zusätzlich dazu kommen. Mit der wöchentlichen ergänzenden Lesezeit sollen die Basis- und Kernkompetenzen im Bereich Mathematik und Deutsch nachhaltig verbessert werden.

Die Einführung des Lesebands sei eine Maßnahme im Rahmen der "Lese-Schreiben-Rechnen-Garantie". Ziel der Thüringer Landesregierung (CDU, SPD, BSW) ist es, das Leseband an allen der rund 400 Grundschulen im Freistaat einzuführen.