21 Kilometer Umleitung: Landstraße wegen Baumfällarbeiten lange gesperrt

Katzhütte - Im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt müssen Autofahrer in den kommenden Wochen mehr Zeit einplanen.

Die Landstraße 1112 ist für mehrere Wochen gesperrt. (Symbolfoto) © Stefan Sauer/dpa

Wie der Landkreis in einer Mitteilung erklärte, ist die Schwarzatalstraße L1112 zwischen dem Abzweig zum Sägewerk Kernsthal bis zum Ortseingang Katzhütte (Landkreis Saalfeld-Rudolstadt) seit Montag (19. Januar) voll gesperrt.

Den Angaben nach sind Baumfällarbeiten der Grund für die Sperrung.

Die Vollsperrung dauert bis zum 6. Februar. Von montags (8 Uhr) bis samstags (16 Uhr) ist die Straße durchgehend dicht. Zwischen Samstag (16 Uhr) und Montag (8 Uhr) soll die Durchfahrt allerdings möglich sein.