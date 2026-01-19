21 Kilometer Umleitung: Landstraße wegen Baumfällarbeiten lange gesperrt
Katzhütte - Im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt müssen Autofahrer in den kommenden Wochen mehr Zeit einplanen.
Wie der Landkreis in einer Mitteilung erklärte, ist die Schwarzatalstraße L1112 zwischen dem Abzweig zum Sägewerk Kernsthal bis zum Ortseingang Katzhütte (Landkreis Saalfeld-Rudolstadt) seit Montag (19. Januar) voll gesperrt.
Den Angaben nach sind Baumfällarbeiten der Grund für die Sperrung.
Die Vollsperrung dauert bis zum 6. Februar. Von montags (8 Uhr) bis samstags (16 Uhr) ist die Straße durchgehend dicht. Zwischen Samstag (16 Uhr) und Montag (8 Uhr) soll die Durchfahrt allerdings möglich sein.
Autofahrer werden über L2648 Cursdorf in Richtung der L1145 Neuhaus nach Katzhütte umgeleitet. Für Pendler bedeutet das einen Umweg von 21 Kilometern.
Titelfoto: Stefan Sauer/dpa