Bewusstloser Arbeiter von Baugerüst gerettet

Jena - Ein Mann ist in Jena am Montagmorgen auf einem Baugerüst gestürzt und schwer verletzt worden.

Mehrere Einsatzkräfte mussten anrücken. (Symbolfoto) © 123rf/edericofoto

Der 33-Jährige wurde bewusstlos von der Höhenrettung der Feuerwehr geborgen, wie die Stadtverwaltung mitteilte. Arbeitskollegen hatten gegen 9.15 Uhr die Notlage des Bauarbeiters bemerkt und die Rettungskräfte alarmiert.

Den Angaben nach war er auf einem Gerüst einer Baustelle in der Dornburger Straße gestürzt.

Die Feuerwehr setzte eine Drehleiter ein, um zu dem Mann zu gelangen. Der 33-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in das Universitätsklinikum gebracht. Die Art der Verletzungen war zunächst unbekannt.