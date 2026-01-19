Zwei Frauen prügeln sich in Straßenbahn: 38-Jährige verletzt

Jena - In einer Straßenbahn in Jena gab es am Samstagabend eine handfeste Auseinandersetzung.

Nach einem mutmaßlichen Angriff in einer Straßenbahn in Jena laufen die Ermittlungen der Polizei. (Symbolfoto) © Sebastian Gollnow/dpa

Ein 26-Jähriger hatte eine Schlägerei zwischen zwei Frauen in der Nähe des Paradiesbahnhofs bemerkt und die Polizei alarmiert.

Eine Streife rückte daraufhin zur nächstmöglichen Haltestelle aus, um die Personen aufzugreifen. Vor Ort stellten die Beamten jedoch nur eine 38-Jährige fest, die andere Frau war zuvor bereits ausgestiegen.

Laut bisherigen Erkenntnissen der Polizei sollen die beiden Damen zunächst in Streit geraten sein. Im weiteren Verlauf habe eine 29-Jährige die 38-Jährige attackiert. Die ältere der zwei Frauen wurde hierbei leicht verletzt.