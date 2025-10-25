29-Jähriger erscheint mit schweren Kopfverletzungen auf der Arbeit

Bleicherode - Ein verletzter junger Mann und ein Unfall haben am Samstag die Polizei im Landkreis Nordhausen beschäftigt.

Der 29-Jährige war mit seinem E-Scooter verunglückt und hatte sich hierbei verletzt. (Symbolfoto) © Jens Büttner/dpa

Zunächst war am frühen Samstagmorgen ein 29-jähriger Mitarbeiter einer regionalen Großbäckerei mit schweren Kopfverletzungen auf der Arbeit erschienen, teilten die Beamten in einer Mitteilung mit. Was konkret mit ihm passiert war, konnte der Bulgare nicht sagen. Der junge Mann wurde im Anschluss mit einem Rettungswagen ins Südharz-Klinikum nach Nordhausen gebracht.

Währenddessen erschien auf dem Polizeirevier in Nordhausen ein weiterer Angestellter der Großbäckerei. Der Mann wollte Anzeige wegen Unfallflucht erstatten, da das Heck seines Fahrzeuges demoliert wurde.

Die Polizei vermutete daraufhin einen Zusammenhang zwischen dem Unfall und den Kopfverletzungen des 29-Jährigen. Der Verdacht bestätigte sich nach Ansicht der Kamerabilder allerdings nicht.

Wie sich herausstellte, war der verletzte Bulgare beim Versuch, aufs Werksgelände zu fahren, mit seinem E-Scooter am Bordstein hängen geblieben. Der 29-Jährige stürzte dadurch kopfüber über den Lenker und verletzte sich am Kopf.