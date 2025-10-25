Bauarbeiten und Feuerwehrübung: A38 am Samstag zeitweise gesperrt

Bleicherode - Im Landkreis Nordhausen und dem Eichsfeld ist die A38 am Samstag (25. Oktober) abschnittsweise voll gesperrt.

In verschiedenen Bereichen kommt es am Samstag auf der A38 zu Einschränkungen. (Symbolfoto) © Hendrik Schmidt/dpa

Zwischen Heiligenstadt und Leinefelde wird an einer Hochspannungsleitung gearbeitet, wie die Autobahn GmbH erklärte. Aus diesem Grund ist die A38 in diesem Bereich im Zeitraum zwischen 9 Uhr bis 11 Uhr für eine Stunde voll gesperrt. Der Verkehr wird während der Vollsperrung über die Bundesstraße 80 umgeleitet.

Wegen einer Feuerwehrübung ist außerdem am Samstagnachmittag (14 bis 18 Uhr) der Höllbergtunnel zwischen Bleicherode und Breitenworbis in beide Richtungen gesperrt, teilte das Landratsamt mit.