Missbraucht AfD Fragerecht im Parlament? Innenminister erhebt Vorwürfe

Erfurt - Thüringens Innenminister Georg Maier (58) sieht bei der AfD Anhaltspunkte für einen Missbrauch des parlamentarischen Fragerechts, um kritische Infrastruktur im Sinne Russlands auszuforschen.

Thüringens Innenminister Georg Maier (58, SPD) erhob schwere Vorwürfe gegen die AfD. © Martin Schutt/dpa

"Es drängt sich geradezu der Eindruck auf, dass die AfD mit ihren Anfragen eine Auftragsliste des Kremls abarbeitet", sagte der SPD-Politiker dem "Handelsblatt". Thüringens AfD-Chef Björn Höcke (53) reagierte scharf und forderte Maiers Rauswurf aus der Landesregierung.

Seine Fraktion prüfe eine Anzeige gegen Maier, sagte Höcke in Erfurt. Es käme unter anderem Verleumdung durch eine Falschbehauptung infrage.

Höcke forderte Ministerpräsident Mario Voigt (48, CDU) auf, politische Konsequenzen zu ziehen. "Entlassen Sie endlich diesen politischen Irrläufer." Seine Fraktion stelle Maiers Amtstüchtigkeit infrage.

Maier sagte dem "Handelsblatt": "Schon seit geraumer Zeit beobachten wir mit zunehmender Sorge, dass die AfD das parlamentarische Fragerecht dazu missbraucht, gezielt unsere kritische Infrastruktur auszuforschen." Auch auf Bundesebene gebe es Anfragen dieser Art.