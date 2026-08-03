Aggressiver Mann bedroht Rettungsdienst und beschädigt Einsatzwagen
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Von Hannes Rücker
Meuselwitz - Ein Mann (23) hat in Meuselwitz (Landkreis Altenburger Land) zwei Rettungskräfte bedroht und einen Rettungswagen stark beschädigt.
Die Einsatzkräfte waren am Sonntagabend zuvor zu einer hilflosen Person gerufen worden, sagte eine Polizeisprecherin. Der 23-Jährige wurde daraufhin aggressiv und bedrohte die Einsatzkräfte.
Nachdem sich die beiden Rettungskräfte in ihrem Fahrzeug in Sicherheit gebracht hatten, schlug der Mann mit den Fäusten auf die Motorhaube ein.
Es entstand ein Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich, heißt es von der Polizei weiter.
Ermittlungen sollen nun klären, ob sich der 23-Jährige in einem psychischen Ausnahmezustand befand.
Titelfoto: Michael Brandt/dpa