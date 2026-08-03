Aggressiver Mann bedroht Rettungsdienst und beschädigt Einsatzwagen

Meuselwitz - Ein Mann (23) hat in Meuselwitz (Landkreis Altenburger Land) zwei Rettungskräfte bedroht und einen Rettungswagen stark beschädigt.

Ein Mann (23) rastete am Sonntagabend in Meuselwitz aus: Er bedrohte die Rettungskräfte. (Symbolfoto) © Michael Brandt/dpa

Die Einsatzkräfte waren am Sonntagabend zuvor zu einer hilflosen Person gerufen worden, sagte eine Polizeisprecherin. Der 23-Jährige wurde daraufhin aggressiv und bedrohte die Einsatzkräfte.

Nachdem sich die beiden Rettungskräfte in ihrem Fahrzeug in Sicherheit gebracht hatten, schlug der Mann mit den Fäusten auf die Motorhaube ein.