Mindestens zehn Cent mehr: In Thüringen wird Bahnfahren teurer

Erfurt - Seit Samstag gelten höhere Preise im Verkehrsverbund Mittelthüringen (VMT). Für eine Einzelfahrt in den Städten Erfurt , Weimar, Jena und Gera werden drei Euro für das Ticket fällig statt bisher 2,90 Euro.

Auch eine Fahrt durch die Erfurter Innenstadt kostet jetzt zehn Cent mehr. (Archivfoto) © Martin Schutt/dpa

Über die Preiserhöhung hatte der VMT bereits im Juni informiert.

Für eine Kindereinzelfahrt müssen zwei Euro bezahlt werden statt 1,90 Euro und für eine Tageskarte innerhalb der City-Zone 7,60 Euro statt bisher 7,40 Euro.

Das VMT Hopper Ticket kostet seit August 8,20 Euro statt 7,90 Euro.