Mindestens zehn Cent mehr: In Thüringen wird Bahnfahren teurer
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Von Stefan Hantzschmann
Erfurt - Seit Samstag gelten höhere Preise im Verkehrsverbund Mittelthüringen (VMT). Für eine Einzelfahrt in den Städten Erfurt, Weimar, Jena und Gera werden drei Euro für das Ticket fällig statt bisher 2,90 Euro.
Über die Preiserhöhung hatte der VMT bereits im Juni informiert.
Für eine Kindereinzelfahrt müssen zwei Euro bezahlt werden statt 1,90 Euro und für eine Tageskarte innerhalb der City-Zone 7,60 Euro statt bisher 7,40 Euro.
Das VMT Hopper Ticket kostet seit August 8,20 Euro statt 7,90 Euro.
Der Verkehrsverbund Mittelthüringen hatte die höheren Preise mit steigenden Kosten, insbesondere bei Energie, Personal und Infrastruktur begründet.
Titelfoto: Martin Schutt/dpa