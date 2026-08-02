02.08.2026 12:03 Von LED-Beleuchtung bis Grundsanierung: Sommerferien? Nicht für Handwerker an Thüringer Schulen

Leere Klassenzimmer, wuselige Baustellen: Kommunen nutzen die Sommerferien häufig für Reparatur- und Sanierungsarbeiten an den Schulen.

Von Stefan Hantzschmann Erfurt - Wenn die Schulen in den Sommerferien leer stehen, rücken vielerorts Handwerker an. Sechs Wochen ohne Schüler - da wird gebohrt, gepinselt und gebaut.

An vielen Thüringer Schulen wird während der Sommerferien gewerkelt. © Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa Über das Schulbauförderprogramm stehen nach Angaben des Thüringer Bauministeriums rund 55 Millionen Euro zur Verfügung. Damit werden rund 100 Millionen Euro an Investitionen ausgelöst, hieß es auf Anfrage. Im Freistaat seien im laufenden Jahr 15 Schulsanierungen vorgesehen - bei zwölf staatlichen und drei freien Schulen. Daneben gibt es noch das kommunale Investitionsprogramm, das 2026 bis 2029 läuft - mit rund einer Milliarde Euro. Auch darüber kann laut Ministerium Geld in Schulsanierungen fließen. Von der LED-Beleuchtung über Intensivreinigung bis zur Grundsanierung: die Schulträger haben ganz unterschiedliche Vorhaben auf der Agenda, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur unter den Landkreisen und kreisfreien Städten zeigt. Thüringen Sonnenfinsternis in Thüringen: An diesem Tag solltet Ihr Euch einen guten Platz suchen Daraus geht aber auch hervor: Nicht immer können die Arbeiten auf die Sommerferien beschränkt werden, gerade größere Projekte verschlingen deutlich mehr Zeit und laufen teils über Jahre.

Handwerker haben keine Sommerferien. (Symbolfoto) © 123RF/zblaster

Eichsfeld

Im Eichsfeld wurde schon länger an der Generalsanierung eines Nebengebäudes der Grundschule Theodor Strom in Heilbad Heiligenstadt gearbeitet. In den Sommerferien standen noch Arbeiten für barrierefreie Zugänge auf der Agenda. Kostenpunkt des Gesamtprojekts: rund 3,2 Millionen Euro. Daneben fließen noch rund 800.000 Euro in die statische Sanierung des Atriums am Hauptgebäude und rund 261.000 Euro in den Bau eines neuen Spielplatzes. Für rund 4,9 Millionen Euro entsteht in Heilbad Heiligenstadt ein neues Hortgebäude für die Grundschule Tilman Riemenschneider.

Schmalkalden-Meiningen

Der Landkreis Schmalkalden-Meiningen investiert nach eigenen Angaben rund 7,6 Millionen Euro in Baumaßnahmen an Schulen. Hinzu kämen 1,2 Millionen Euro für die Digitalisierung. So fließen rund 80.000 Euro in die Grundschule Am Pulverrasen in Meiningen, wo auf dem Schulhof neue Pavillons entstehen. Dort soll Betreuung und Unterricht im Freien möglich sein. Rund 37.000 Euro sind für eine Photovoltaik-Anlage und einen Batteriespeicher an der Grund- und Regelschule Floh-Seligenthal vorgesehen. An der Grundschule Fambach werden Horträume umgebaut und saniert. Die Gestaltung der Außenanlagen wird sich wohl bis Ende November hinziehen. Gesamtkosten: rund 432.000 Euro. Am Henfling-Gymnasium in Meiningen werden Sanitäranlagen saniert. Vorgesehen ist auch ein barrierefreies WC. Kosten: 630.000 Euro.

Im Freistaat sind im laufenden Jahr 15 Schulsanierungen vorgesehen. (Symbolfoto) © Bodo Schackow/dpa

Ilm-Kreis

In Ichtershausen laufen die Arbeiten an einer größeren Baustelle auch in diesem Sommer weiter: In die Erweiterung der Grundschule Wilhelm Hey fließen insgesamt rund 4,1 Millionen Euro. Begonnen hatten die Arbeiten schon 2025 - und werden sich nach Angaben des Landkreises wohl noch bis Mitte 2027 ziehen. Ein größeres Bauprojekt ist der Ersatzneubau einer Drei-Feld-Halle am Gymnasium Melissantes in Arnstadt für rund 14,7 Millionen Euro. Die Arbeiten laufen demnach noch bis voraussichtlich Mitte 2030.

Jena

In mehreren Landkreisen und kreisfreien Städten wird an Schulen die Beleuchtung auf LED umgestellt. In Jena ist das beispielsweise derzeit für das Adolf-Reichwein-Gymnasium im Gange und für das Angergymnasium. Größeres Bauprojekt ist in der Universitätsstadt die Sanierung und Erweiterung der Gemeinschaftsschule Kulturanum für rund 36 Millionen Euro. Die Arbeiten laufen bereits seit 2024 und dürften nach Angaben der Stadt noch bis August 2027 andauern.

Von Grundschule bis Gymnasium: An Thüringer Schulen wird gebaut. (Symbolfoto) © Stefan Sauer/dpa

Erfurt

Die Landeshauptstadt setzt in diesem Jahr nach Angaben der Stadtverwaltung eher auf Werterhaltung statt auf großen Neubauprojekte. Einer der Schwerpunkte liege bei umfangreichen Reinigungsarbeiten. Mehr als 200 Klassenräume werden geschrubbt und gereinigt. Hinzukommen zahlreiche Gruppenräume, Sanitäranlagen, Flure, Treppenhäuser und Umkleiden. Daneben laufen aber auch in Erfurt zahlreiche Bau- und Sanierungsarbeiten an Schulen.

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