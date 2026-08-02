Von LED-Beleuchtung bis Grundsanierung: Sommerferien? Nicht für Handwerker an Thüringer Schulen
Von Stefan Hantzschmann
Erfurt - Wenn die Schulen in den Sommerferien leer stehen, rücken vielerorts Handwerker an. Sechs Wochen ohne Schüler - da wird gebohrt, gepinselt und gebaut.
Über das Schulbauförderprogramm stehen nach Angaben des Thüringer Bauministeriums rund 55 Millionen Euro zur Verfügung. Damit werden rund 100 Millionen Euro an Investitionen ausgelöst, hieß es auf Anfrage.
Im Freistaat seien im laufenden Jahr 15 Schulsanierungen vorgesehen - bei zwölf staatlichen und drei freien Schulen. Daneben gibt es noch das kommunale Investitionsprogramm, das 2026 bis 2029 läuft - mit rund einer Milliarde Euro. Auch darüber kann laut Ministerium Geld in Schulsanierungen fließen.
Von der LED-Beleuchtung über Intensivreinigung bis zur Grundsanierung: die Schulträger haben ganz unterschiedliche Vorhaben auf der Agenda, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur unter den Landkreisen und kreisfreien Städten zeigt.
Daraus geht aber auch hervor: Nicht immer können die Arbeiten auf die Sommerferien beschränkt werden, gerade größere Projekte verschlingen deutlich mehr Zeit und laufen teils über Jahre.
Eichsfeld
Im Eichsfeld wurde schon länger an der Generalsanierung eines Nebengebäudes der Grundschule Theodor Strom in Heilbad Heiligenstadt gearbeitet.
In den Sommerferien standen noch Arbeiten für barrierefreie Zugänge auf der Agenda. Kostenpunkt des Gesamtprojekts: rund 3,2 Millionen Euro. Daneben fließen noch rund 800.000 Euro in die statische Sanierung des Atriums am Hauptgebäude und rund 261.000 Euro in den Bau eines neuen Spielplatzes.
Für rund 4,9 Millionen Euro entsteht in Heilbad Heiligenstadt ein neues Hortgebäude für die Grundschule Tilman Riemenschneider.
Schmalkalden-Meiningen
Der Landkreis Schmalkalden-Meiningen investiert nach eigenen Angaben rund 7,6 Millionen Euro in Baumaßnahmen an Schulen.
Hinzu kämen 1,2 Millionen Euro für die Digitalisierung. So fließen rund 80.000 Euro in die Grundschule Am Pulverrasen in Meiningen, wo auf dem Schulhof neue Pavillons entstehen. Dort soll Betreuung und Unterricht im Freien möglich sein. Rund 37.000 Euro sind für eine Photovoltaik-Anlage und einen Batteriespeicher an der Grund- und Regelschule Floh-Seligenthal vorgesehen. An der Grundschule Fambach werden Horträume umgebaut und saniert. Die Gestaltung der Außenanlagen wird sich wohl bis Ende November hinziehen. Gesamtkosten: rund 432.000 Euro.
Am Henfling-Gymnasium in Meiningen werden Sanitäranlagen saniert. Vorgesehen ist auch ein barrierefreies WC. Kosten: 630.000 Euro.
Ilm-Kreis
In Ichtershausen laufen die Arbeiten an einer größeren Baustelle auch in diesem Sommer weiter: In die Erweiterung der Grundschule Wilhelm Hey fließen insgesamt rund 4,1 Millionen Euro.
Begonnen hatten die Arbeiten schon 2025 - und werden sich nach Angaben des Landkreises wohl noch bis Mitte 2027 ziehen. Ein größeres Bauprojekt ist der Ersatzneubau einer Drei-Feld-Halle am Gymnasium Melissantes in Arnstadt für rund 14,7 Millionen Euro.
Die Arbeiten laufen demnach noch bis voraussichtlich Mitte 2030.
Jena
In mehreren Landkreisen und kreisfreien Städten wird an Schulen die Beleuchtung auf LED umgestellt.
In Jena ist das beispielsweise derzeit für das Adolf-Reichwein-Gymnasium im Gange und für das Angergymnasium. Größeres Bauprojekt ist in der Universitätsstadt die Sanierung und Erweiterung der Gemeinschaftsschule Kulturanum für rund 36 Millionen Euro.
Die Arbeiten laufen bereits seit 2024 und dürften nach Angaben der Stadt noch bis August 2027 andauern.
Erfurt
Die Landeshauptstadt setzt in diesem Jahr nach Angaben der Stadtverwaltung eher auf Werterhaltung statt auf großen Neubauprojekte.
Einer der Schwerpunkte liege bei umfangreichen Reinigungsarbeiten. Mehr als 200 Klassenräume werden geschrubbt und gereinigt. Hinzukommen zahlreiche Gruppenräume, Sanitäranlagen, Flure, Treppenhäuser und Umkleiden.
Daneben laufen aber auch in Erfurt zahlreiche Bau- und Sanierungsarbeiten an Schulen.
Kyffhäuserkreis
Nach längerer Bauphase wird zum neuen Schuljahr die Grundschule Bendeleben im Kyffhäuserkreis eröffnet.
Es handelt sich um einen Neubau in Holzbauweise. Start für die Arbeiten war März 2024, die Kosten belaufen sich auf rund 11,4 Millionen Euro. Nach Angaben des Landratsamtes läuft während der Sommerferien der Umzug der Grundschule Rottleben in das neue Domizil. Für rund 6,3 Millionen Euro soll eine neue Sporthalle für das Förderschulzentrum Sondershausen und die Grundschule Franzberg entstehen. Das Bauende ist für November 2026 angepeilt.
Dagegen sollen die rund 9,8 Millionen Euro teuren Sanierungs- und Umbauarbeiten an der Grundschule Hohenebra bis Sommer 2027 dauern.
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