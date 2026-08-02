Rund zehn Millionen vom Bund jährlich für Thüringer Kitas

Erfurt - Über ein Sondervermögen des Bundes fließen rund 25,4 Millionen Euro jährlich in die Forschungs- und Wissenschaftsstruktur und in Kindergärten in Thüringen .

Thüringer Kindergärten dürfen sich über eine jährliche finanzielle Unterstützung des Bundes freuen. © Sebastian Kahnert/dpa

"Mit diesen zusätzlichen Investitionen stärken wir die Bildungsinfrastruktur in Thüringen nachhaltig. Gute Bildung braucht gute Gebäude - von der Kindertageseinrichtung bis zur Hochschule", sagte Thüringens Bildungs- und Wissenschaftsminister Christian Tischner (44, CDU) der Deutschen Presse-Agentur in Erfurt.

Aus dem Sondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität des Bundes gehen zwischen 2026 und 2029 insgesamt vier Milliarden Euro an die Länder. In Thüringen landen davon rund 101,6 Millionen Euro.

Das Geld soll nach Angaben des Bundesbildungsministeriums für Investitionen in die Kindertagesbetreuung sowie in Hochschul- und Wissenschaftsinfrastruktur eingesetzt werden.

Details sollen die Länder je nach Bedarf passgenau regeln.