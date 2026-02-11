Akute Gefahr für Kinder: Spielplatz in Weimar gesperrt

Weimar - Die Stadt Weimar hat einen Spielplatz gesperrt. Wann Kinder dort wieder herumtollen können, ist noch unklar.

Auf dem Spielplatz "mon ami" in Weimar kann vorübergehend nicht gespielt werden. © Stadt Weimar

Wie die Stadt am Mittwoch erklärte, ist der Spielplatz "mon ami" am Goetheplatz ab sofort gesperrt und kann bis "auf Weiteres" nicht genutzt werden.

Grund für die Sperrung ist laut Stadtangaben mehrfacher Vandalismus. Wiederholt seien Glasflaschen zerbrochen bzw. mutwillig an und auf das Spielplatzgelände geworfen worden. Dadurch haben sich zahlreiche Glassplitter im Fallschutzbelag - bestehend aus Holzhäcksel - verteilt. Dadurch bestehe eine akute Gefahr für spielende Kinder.

Durch die aktuelle Witterung mit Restschnee und dem teilweise gefrorenen Boden sei eine zeitnahe Reinigung nicht möglich, erklärte die Stadt. "Sobald sich die Wetterlage bessert, wird der Versuch unternommen, alle Glassplitter zu entfernen", heißt es.