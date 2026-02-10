Grüne Pfannkuchen: Bäckerei Bergmann sammelt mit Influencerin für Kinderhospiz
Erfurt - Am heutigen Montag (10. Februar), dem Tag der Kinderhospizarbeit, läuft bei der Bäckerei Bergmann in Erfurt erneut eine ganz besondere Spendenaktion.
Bereits zum fünften Mal in Folge verkauft das Unternehmen grün gefärbte Pfannkuchen und spendet 100 Prozent der Einnahmen an das Kinderhospiz Mitteldeutschland in Tambach-Dietharz. Im vergangenen Jahr kamen so beeindruckende 51.000 Euro zusammen.
Was 2022 mit einer spontanen Idee begann, ist inzwischen zu einer festen Größe geworden.
Mitorganisator Tino Hafermalz erinnert sich: "Ich glaube, es war zwei Wochen vor dem Tag der Kinderhospizarbeit, als wir zusammensaßen und die Idee ausgetüftelt haben."
Im ersten Jahr wurden rund 2000 Pfannkuchen verkauft, im vergangenen Jahr waren es mit Vorbestellungen bereits über 25.000 Stück.
Heute beteiligt sich jede der knapp 50 Bergmann-Filialen an der Aktion. Für Großbestellungen standen im Vorfeld spezielle Bestellformulare bereit, damit Unternehmen, Teams oder Einrichtungen ausreichend Pfannkuchen ergattern können.
Idee entstand während Coronazeit
Die Idee entstand, als die Spendeneinnahmen des Kinderhospizes massiv zurückgingen. "Das war in der Coronazeit, dass die Spenden für das Kinderhospiz eingebrochen sind […] und die leben ja größtenteils von Spenden."
Zudem habe kaum jemand den Aktionstag gekannt: "Es gibt den Tag der Kinderhospizarbeit und keiner kennt den. Und da haben wir als Bäckerei überlegt: Was können wir dazu beitragen?"
Ein aufmerksamkeitsstarkes Symbol war schnell gefunden. "Irgendein Gebäck sollte es werden, das wir grün einfärben können. Da lag so ein Pfannkuchen mit leckerem Apfelmus ganz schnell auf der Hand." Grün sei als "Farbe der Hoffnung" ganz bewusst gewählt worden. Für Tino Hafermalz ist die Unterstützung des Hospizes ein echtes Herzensprojekt.
Unterstützung auch von Influencern
Unterstützung bekommt die Aktion auch von Influencern. So war unter anderem Cindy von @haus_plan_b in der Erfurter Filiale auf dem Ringelberg zu Gast. Die Thüringerin mit rund einer Million Instagram-Abonnenten postet normalerweise witzigen Content über ihre Hausrenovierung – heute verkaufte sie Pfannkuchen, machte Fotos und gab Autogramme.
"Ich fand die Aktion einfach toll, weil ich finde, dass dieses Thema viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommt", verriet sie uns. Besonders überzeugt habe sie, dass die kompletten Einnahmen an das Kinderhospiz gespendet werden. Auch der regionale Bezug spielte für sie eine Rolle.
Zudem freue sie sich über den Austausch mit ihrer Community: "Da können wir einfach gemeinsam was richtig Schönes bewirken." Die Aktion läuft thüringenweit noch bis 18 Uhr in allen Filialen der Bäckerei Bergmann.
Titelfoto: TAG24/Alexa Clauß