Grüne Pfannkuchen: Bäckerei Bergmann sammelt mit Influencerin für Kinderhospiz

Von Marie Pohland

Erfurt - Am heutigen Montag (10. Februar), dem Tag der Kinderhospizarbeit, läuft bei der Bäckerei Bergmann in Erfurt erneut eine ganz besondere Spendenaktion.

Die Bäckerei Bergmann sammelt am 10. Februar mit grünen Pfannkuchen Spenden für das Kinderhospiz Mitteldeutschland. © TAG24/Alexa Clauß Bereits zum fünften Mal in Folge verkauft das Unternehmen grün gefärbte Pfannkuchen und spendet 100 Prozent der Einnahmen an das Kinderhospiz Mitteldeutschland in Tambach-Dietharz. Im vergangenen Jahr kamen so beeindruckende 51.000 Euro zusammen.

Was 2022 mit einer spontanen Idee begann, ist inzwischen zu einer festen Größe geworden. Mitorganisator Tino Hafermalz erinnert sich: "Ich glaube, es war zwei Wochen vor dem Tag der Kinderhospizarbeit, als wir zusammensaßen und die Idee ausgetüftelt haben." Thüringen Kinderrückgang auch in Thüringen: So könnte Kitas geholfen werden Im ersten Jahr wurden rund 2000 Pfannkuchen verkauft, im vergangenen Jahr waren es mit Vorbestellungen bereits über 25.000 Stück. Heute beteiligt sich jede der knapp 50 Bergmann-Filialen an der Aktion. Für Großbestellungen standen im Vorfeld spezielle Bestellformulare bereit, damit Unternehmen, Teams oder Einrichtungen ausreichend Pfannkuchen ergattern können.

Idee entstand während Coronazeit

Die Idee entstand, als die Spendeneinnahmen des Kinderhospizes massiv zurückgingen. "Das war in der Coronazeit, dass die Spenden für das Kinderhospiz eingebrochen sind […] und die leben ja größtenteils von Spenden." Zudem habe kaum jemand den Aktionstag gekannt: "Es gibt den Tag der Kinderhospizarbeit und keiner kennt den. Und da haben wir als Bäckerei überlegt: Was können wir dazu beitragen?" Ein aufmerksamkeitsstarkes Symbol war schnell gefunden. "Irgendein Gebäck sollte es werden, das wir grün einfärben können. Da lag so ein Pfannkuchen mit leckerem Apfelmus ganz schnell auf der Hand." Grün sei als "Farbe der Hoffnung" ganz bewusst gewählt worden. Für Tino Hafermalz ist die Unterstützung des Hospizes ein echtes Herzensprojekt.

