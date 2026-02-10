Nabelschnur auf Parkplatz gefunden: Ermittler tappen weiterhin im Dunkeln

Neuhaus am Rennweg - Anfang Dezember wurde in Neuhaus am Rennweg (Landkreis Sonneberg) eine menschliche Nabelschnur gefunden. Die Ermittlungen dauern weiterhin an.

Die großangelegte Suche war erfolglos verlaufen. © NEWS5 / Steffen Ittig

Laut Angaben der Staatsanwaltschaft Meiningen sei nicht klar, ob überhaupt eine Straftat vorliegt. Zum aktuellen Zeitpunkt konnten weder mögliche Opfer noch mutmaßliche Täter ermittelt werden.

Zeugen hatten am 9. Dezember eine vermeintlich frische Nabelschnur mitsamt Klemme auf einem Parkplatz in der Nähe einer Mutter-Kind-Klinik im Ortsteil Steinheid gefunden.

Zahlreiche Polizisten, Feuerwehrleute sowie die Bergwacht und Rettungshundestaffeln suchten anschließend die Umgebung ab. Der Zustand der Nabelschnur ließ die Einsatzkräfte zunächst vermuten, dass das Baby erst kurz vor dem Fund entbunden worden war.

Da befürchtet wurde, dass sich eine Mutter und ihr Neugeborenes in Not befinden, gab es einen Großeinsatz. Bis in die Nacht hinein (2 Uhr) lief die Suche und musste schließlich wegen dichten Nebels abgebrochen werden. Vor Ort hatten die Einsatzkräfte unter anderem Mülltonnen durchsucht und mehrere Säcke sichergestellt.