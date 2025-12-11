Kinderrechte-Index 2025: Thüringen überdurchschnittlich gut

Thüringen rangiert im Bundesländervergleich bei der Einhaltung von Kinderrechten auf einem vorderen Platz, so das Deutsche Kinderhilfswerk.

Von Simone Rothe

Thüringen - Thüringen kommt bei der Einhaltung von Kinderrechten voran. Der Freistaat rangiere im Bundesländervergleich auf einem vorderen Platz, teilte das Deutsche Kinderhilfswerk in Berlin mit.

Thüringen verbessert sich im Kinderrechte-Index 2025 und zählt nun zu den führenden Bundesländern bei der Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention. (Archivbild) © Christoph Soeder/dpa Thüringen sei bei der Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention auf einem guten Weg, habe der "Kinderrechte-Index 2025" ergeben. "Im Gesamtergebnis liegt Thüringen in der überdurchschnittlichen Ländergruppe und hat sich im Vergleich mit den anderen Bundesländern gegenüber dem ersten Kinderrechte-Index verbessert", erklärte Anne Lütkes, Vizepräsidentin des Deutschen Kinderhilfswerkes. Thüringer Stärken seien die Umsetzung des Rechts auf Beteiligung von Mädchen und Jungen, des Rechts auf Gesundheit, einen angemessenen Lebensstandard und auf Bildung. Vorn lagen bei der Bewertung Berlin, Brandenburg, Hamburg, Schleswig-Holstein und Thüringen.

Zu wenig Jugendhäuser und Clubs

Aber es gebe auch Nachholbedarf: Relativ schlecht schnitt der Freistaat beim Nahverkehrsangebot außerhalb von Schulzeiten und kostenlosen Treffpunkten wie Jugendhäuser oder Jugendclubs ab.

Das Kinderhilfswerk hob in seiner Bewertung eine vergleichsweise hohe Zahl an repräsentativen Kinder- und Jugendgremien in den Kommunen und die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an der Jugendhilfeplanung hervor. Auch mit einem landesweiten Gewaltschutzkonzept für Erstaufnahmeeinrichtungen und kommunale Gemeinschaftsunterkünfte für Geflüchtete, einer vergleichsweise guten vertragsärztlichen Versorgung mit Kinderärzten sowie einer hohen Zahl an Krankenhausbetten in der Kinder- und Jugendmedizin konnte der Freistaat punkten.

Trotz guter Bewertungen bei Gesundheit, Beteiligung und Bildung sieht das Kinderhilfswerk Nachholbedarf bei Jugendangeboten und psychosozialer Unterstützung. (Symbolbild) © Kijufi/Landesverband Kinder- und Jugendfilm Berlin e.V. (kijufi)/obs

Viele positive Punkte