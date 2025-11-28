Arbeitslosenzahl in Thüringen sinkt

Erfurt - Die Zahl der Arbeitslosen in Thüringen ist leicht gesunken.

67.984 Menschen in Thüringen hatten im November keinen Job. (Symbolfoto) © dpa | Patrick Pleul

Im November waren 67.984 Menschen im Freistaat ohne Job, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit mitteilte.

Das waren 687 Arbeitslose weniger als im Oktober, aber 1702 mehr als vor einem Jahr.

Die Arbeitslosenquote lag im November unverändert bei 6,2 Prozent. Vor einem Jahr hatte sie 6 Prozent betragen.