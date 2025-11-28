Arbeitslosenzahl in Thüringen sinkt
Von Marion Kopelke
Erfurt - Die Zahl der Arbeitslosen in Thüringen ist leicht gesunken.
Im November waren 67.984 Menschen im Freistaat ohne Job, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit mitteilte.
Das waren 687 Arbeitslose weniger als im Oktober, aber 1702 mehr als vor einem Jahr.
Die Arbeitslosenquote lag im November unverändert bei 6,2 Prozent. Vor einem Jahr hatte sie 6 Prozent betragen.
Eine wirtschaftliche Trendwende sei nicht in Sicht, hieß es. Die Arbeitskräftenachfrage bleibe deutlich unter dem Vorjahresniveau.
Die Regionaldirektion griff für die Statistik auf Datenmaterial zurück, das bis zum 12. November vorlag.
