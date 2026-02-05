So soll aus Gotha eine starke und lebendige Innenstadt werden
Gotha - Der Gewerbeverein Gotha e.V. will laut eigenen Aussagen auch 2026 die Entwicklung der Gothaer Innenstadt aktiv mitgestalten.
Geplant ist eine enge Zusammenarbeit mit der Stadt Gotha und der KulTourStadt Gotha GmbH, um Handel und Aufenthaltsqualität weiter zu stärken.
Ein zentrales Projekt bleibt der GOTHA GUTSCHEIN. Diesen könnt Ihr im Wert von 10, 20 oder 50 Euro oder auch mit Eurem Wunschbetrag erwerben und dann damit einkaufen. So sollen lokale Händler unterstützt und die regionale Wirtschaft nachhaltig gestärkt werden.
Künftig sollen weitere Annahmestellen gewonnen und insbesondere die Mitarbeiterkarte technisch weiterentwickelt werden, um Kaufkraft dauerhaft in Gotha zu halten.
Weiterhin unterstützt der Gewerbeverein Feierabendmärkte und Innenstadtveranstaltungen mit Aktionen, Gewinnspielen und musikalischen Angeboten. Auch der Sommer an der GOTHA SÜR wird gemeinsam mit Partnern weitergeführt und bietet erneut Raum für lokale Künstler.
Zudem engagiert sich der Verein für eine klimafreundliche Innenstadtentwicklung, etwa bei den Themen Beschattung und Begrünung. Die Aufenthaltsqualität soll durch Projekte wie die Friesenbänke und "Lesen in der Innenstadt" weiter gestärkt werden.
Titelfoto: Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa