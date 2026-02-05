So will Thüringen das Bahnpersonal in Zügen schützen

Erfurt - Zum Schutz von Bahnpersonal vor Gewaltdelikten hat die Thüringer Landesregierung die Haushaltsmittel für Sicherheitspersonal in Zügen aufgestockt.

Um das Bahnpersonal in Thüringens Zügen zu schützen wurde das Geld von der Landesregierung aufgestockt. (Symbolfoto) © Jonas Walzberg/dpa

In diesem und im nächsten Jahr stehen jeweils mehr als 1,7 Millionen Euro für Bahnunternehmen zur Verfügung, damit diese mehr Sicherheitspersonal finanzieren können, teilte ein Sprecher des Verkehrsministeriums auf Anfrage mit. Im vergangenen Jahr waren es noch rund 1,15 Millionen Euro. Bereits seit Mai 2024 finanziere das Land zusätzliches Sicherheitspersonal für die Unternehmen.

In Rheinland-Pfalz war ein 36-jähriger Bahnmitarbeiter am Montag von einem Schwarzfahrer in einem Regionalexpress nahe Kaiserslautern bei einer Ticketkontrolle mit den Fäusten attackiert und so schwer verletzt worden, dass er später starb. Der Kontrolleur hatte den 26-jährigen Fahrgast wegen des fehlenden gültigen Tickets zum Verlassen des Zuges beim nächsten Halt aufgefordert.

Thüringens Verkehrsminister Steffen Schütz (59, BSW) zeigt sich erschüttert über die Tat. Der Bahnmitarbeiter sei "in der Ausübung seines Dienstes Opfer eines schrecklichen Verbrechens" geworden, erklärte Schütz. "Jede Attacke, sei sie verbal oder körperlich, ist eine Attacke zu viel."

Politik und Gesellschaft stünden in der Verantwortung, Bahnmitarbeitende und Fahrgäste bestmöglich vor Gewalt zu schützen, betonte Schütz.