Ehepaar verliert sich beim Skilaufen: Beide melden sich gegenseitig als vermisst

Oberhof - Für ein Ehepaar endete ein Skiausflug am Mittwochnachmittag in der Nähe von Oberhof (Landkreis Schmalkalden-Meiningen) anders als geplant.

Die Eheleute hatten sich im Thüringer Wald verloren. (Archivfoto) © Martin Schutt/dpa

Wie die Polizei am Donnerstag erklärte, waren die Eheleute am "Schneekopf" im Thüringer Wald unterwegs.

Während des Wintersport-Ausfluges entschieden sie sich, getrennt voneinander weiterzufahren. Hierbei verlor sich das Paar allerdings aus den Augen.

Als die Frau an einer Hütte ankam, war von ihrem Mann weit und breit nichts zu sehen. Sie alarmierte daraufhin die Polizei, um nach ihrem Partner zu suchen. Erschwert wurde die Suche jedoch durch den aufziehenden Nebel.

Über einen Bekannten erreichte die Polizei dann den Ehemann der Dame. Dieser war inzwischen in ein Oberhofer Hotel zurückgekehrt und hatte seine Ehefrau währenddessen bei der Bergwacht als vermisst gemeldet.