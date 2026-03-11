Attacke mit CO₂-Pistole: Gericht spricht Bewährungsstrafen aus

Ilmenau - Im Prozess um auf mehrere Menschen abgefeuerte Kunststoffkugeln in Ilmenau haben die beiden Angeklagten Bewährungsstrafen erhalten.

Zwei 22-Jährige wurden vom Amtsgericht Arnstadt zu Bewährungsstrafen verurteilt, nachdem sie in Ilmenau mit einer CO₂-Pistole Plastikkugeln auf mehrere Menschen geschossen hatten. (Archivbild) © Martin Schutt/dpa

Sie wurden am Dienstag jeweils zu einem Jahr und sechs Monaten Haft auf Bewährung wegen gemeinschaftlich begangener gefährlicher Körperverletzung in mehreren Fällen verurteilt, wie ein Sprecher des Amtsgerichts Arnstadt mitteilte.

Das Urteil ist bereits rechtskräftig.

Die beiden 22-Jährigen hatten die Vorwürfe eingeräumt. Sie gaben zu, dass einer von ihnen an einem Abend im April 2025 mehrfach mit einer CO₂-Pistole Plastikkugeln auf Menschen geschossen und diese verletzt habe.

Währenddessen sei der andere mit ihm im Auto unter anderem über den Campus der TU Ilmenau gefahren.