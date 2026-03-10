Mann verhält sich auffällig und wird von der Polizei geschnappt: Deshalb wurde er gesucht
Erfurt - Am Erfurter Hauptbahnhof hat eine Polizeikontrolle für einen 38-jährigen Mann unerwartete Folgen gehabt.
Bundespolizisten überprüften den Mann am Montagnachmittag an einem Ausgang des Bahnhofs, nachdem er durch sein Verhalten aufgefallen war. Der Mann stand laut Polizei offenbar stark unter Alkoholeinfluss.
Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass eine Thüringer Staatsanwaltschaft nach ihm suchte.
Gegen den Deutschen lag ein Strafbefehl wegen Beleidigung vor.
Da er die verhängte Geldstrafe bislang nicht bezahlt hatte und auch vor Ort nicht begleichen konnte, musste er die Ersatzfreiheitsstrafe antreten.
Für ihn ging es deshalb für 25 Tage in den Justizvollzug. Bundespolizisten brachten den Mann anschließend in die Justizvollzugsanstalt nach Tonna.
Titelfoto: Martin Schutt/dpa