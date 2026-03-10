Mann verhält sich auffällig und wird von der Polizei geschnappt: Deshalb wurde er gesucht

Erfurt - Am Erfurter Hauptbahnhof hat eine Polizeikontrolle für einen 38-jährigen Mann unerwartete Folgen gehabt.

Nach einer Kontrolle am Erfurter Hauptbahnhof musste ein 38-Jähriger wegen einer offenen Geldstrafe direkt in die Justizvollzugsanstalt. (Archivbild) © Martin Schutt/dpa

Bundespolizisten überprüften den Mann am Montagnachmittag an einem Ausgang des Bahnhofs, nachdem er durch sein Verhalten aufgefallen war. Der Mann stand laut Polizei offenbar stark unter Alkoholeinfluss.

Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass eine Thüringer Staatsanwaltschaft nach ihm suchte.

Gegen den Deutschen lag ein Strafbefehl wegen Beleidigung vor.

Da er die verhängte Geldstrafe bislang nicht bezahlt hatte und auch vor Ort nicht begleichen konnte, musste er die Ersatzfreiheitsstrafe antreten.