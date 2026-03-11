Nordhäuser Landrat erhält Todesdrohungen: Das ist der Grund

Die Polizei geht erneut einer Todesdrohung nach, die sich gegen den SPD-Politiker und Landrat Matthias Jendricke richtet.

Von Stefan Hantzschmann

Nordhausen - Die Polizei geht erneut einer Todesdrohung nach, die sich gegen den SPD-Politiker und Landrat Matthias Jendricke (54) richtet.

Der Nordhäuser Landrat Matthias Jendricke (54, SPD) hat erneut Todesdrohungen erhalten.  © Martin Schutt/dpa

Man prüfe alle Ermittlungsansätze, es gebe aber noch keine Ergebnisse, sagte ein Sprecher der Polizei in Nordhausen.

Es gehe um Bedrohung und Beleidigung. Es ist nicht die erste Todesdrohung, die Jendricke erhält.

Dem Vernehmen nach nahmen die Drohschreiben teils explizit Bezug auf ein umstrittenes Arbeitsprojekt im Landkreis Nordhausen, mit dem junge Bürgergeldempfänger zur Arbeit bewegt werden sollen.

Wer nicht erscheint, bei dem klingelt der Vollzugsdienst des Ordnungsamts.

Wer dann immer noch nicht mitmacht, dem drohen Kürzungen. Das Projekt ist auch in Teilen von Jendrickes SPD umstritten.

