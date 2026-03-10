Zug- und Straßenverkehr in Erfurt wochenlang eingeschränkt

Erfurt - Wegen der Erneuerung eines Brückenteils kommt es ab Ende Juli am Schmidstedter Knoten im Erfurter Stadtzentrum zu massiven Einschränkungen im Zug- und Straßenverkehr.

Für Bahnreisende rund um den Erfurter Hauptbahnhof könnte es im Sommer zu Verzögerungen kommen. (Symbolbild) © Britta Pedersen/dpa

Die Arbeiten an dem Brückenträger neben dem Hauptbahnhof würden aufgrund einer möglichen Spannungsrisskorrosion notwendig, teilte die Deutsche Bahn mit.

Um Risiken für Bahn- und Straßenverkehr auszuschließen, werde das 38 Meter lange und 13 Meter breite Bauteil vollständig ersetzt.

"Wir handeln vorsorglich, weil sich bestimmte Materialschäden im Inneren einer Brücke nicht zuverlässig vorhersagen lassen", sagte Mathias Plath, Projektleitung bei DBInfraGO.

Der betroffene Träger ist Teil der Eisenbahnüberführung neben dem Hauptbahnhof und liegt unter den Gleisen 9 und 10. Untersuchungen haben ergeben, dass das Bauteil von Spannungsrisskorrosion betroffen sein kann. Diese spezielle Form der Korrosion im Spannstahl kann zu feinen Rissen im Inneren des Trägers führen. Schäden können ohne Vorwarnung auftreten.