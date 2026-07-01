Auf Drogen und ohne Führerschein: Motorradfahrer flüchtet mit Tempo 170 vor der Polizei

Sondershausen - Mit bis zu 170 Sachen flüchtete ein 36-jähriger Motorradfahrer vor der Polizei durch mehrere Ortschaften im Kyffhäuserkreis und Landkreis Nordhausen. Erst nach rund elf Minuten konnte die Verfolgungsfahrt in Sondershausen beendet werden.

Nach einer rund elf Minuten langen Verfolgungsfahrt endete die Flucht des 36-jährigen Motorradfahrers in Sondershausen. © Silvio Dietzel

Der Motorradfahrer sollte am Dienstagnachmittag einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Er missachtete jedoch die Anhaltesignale und flüchtete.

Wie ein Sprecher der Polizei gegenüber TAG24 mitteilte, startete die Verfolgungsfahrt in Nohra und führte unter anderem über Wolkramshausen, Kleinfurra sowie Großfurra bis nach Sondershausen.

Laut Augenzeugen soll der Motorradfahrer zeitweise auch Feldwege genutzt haben und in Kleinfurra trotz Gegenverkehrs mehrere Fahrzeuge überholt haben.

In Sondershausen gelang es einer Streifenwagenbesatzung, das Motorrad zu überholen. Verkehrsbedingt musste der Streifenwagen jedoch abbremsen.

Der flüchtige Motorradfahrer konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren, fuhr auf das Heck des Polizeifahrzeugs auf und stürzte.

Der 36-Jährige erlitt lediglich eine leichte, oberflächliche Verletzung am Fuß. Nach bisherigen Erkenntnissen könnte er sich diese beim Absteigen am heißen Auspuff zugezogen haben. Die eingesetzten Polizeibeamten blieben unverletzt.