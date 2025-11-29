Auf Landestag von CDU-Nachwuchs: Lennart Geibert als JU-Chef bestätigt

Sondershausen - Der Weimarer CDU -Landtagsabgeordnete Lennart Geibert (28) ist am Samstag in seinem Amt als Landesvorsitzender der Jungen Union (JU) bestätigt worden.

Lennart Geibert (28) führt die JU in Thüringen seit zwei Jahren an. © Michael Reichel/dpa

Auf einem Landestag der CDU-Nachwuchsorganisation im Klubhaus Stocksen in Sondershausen wurde der 28-Jährige mit 80 Prozent der Delegiertenstimmen wiedergewählt, wie ein JU-Sprecher mitteilte.

Geibert ist Jurist und war bei der Landtagswahl im vergangenen Jahr für die Christdemokraten in das Landesparlament eingezogen. Den Parteinachwuchs führt er seit zwei Jahren.

Zu Geiberts Stellvertretern wurden nach Angaben des JU-Sprechers Konstantin Müller (Eichsfeldkreis), Daniel Blödorn (Erfurt) und Clara Wolf (Jena) gewählt.

Erwartet worden war ursprünglich auch eine Rede des Bundestagsabgeordneten Pascal Reddig (30), Vorsitzender der gegen die Rentenpläne der Bundesregierung rebellierenden Jungen Gruppe in der Unionsbundestagsfraktion. Reddig sagte seine Teilnahme jedoch kurzfristig ab.