TV-Koch Robin Pietsch bewertet Restaurants: "Mein Lokal, Dein Lokal" dreht in Thüringen
Thüringen - Die beliebte Kochsendung "Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt" macht Station in Thüringen.
Ab dem 9. März laufen fünf Tage lang neue Folgen aus Erfurt, Jena, Weimar und Seitenroda auf Kabel Eins.
In der Thüringen-Woche tritt Spitzenkoch Robin Pietsch (37) als Profi-Tester auf und bewertet gemeinsam mit den teilnehmenden Gastronomen regionale Restaurants.
Jeden Tag stellt sich ein anderes Lokal der Konkurrenz und hofft am Ende der Woche auf den Sieg.
Dabei sind fünf Restaurants aus vier Thüringer Städten.
Sendetermine im Überblick
Montag, 9. März: "Kaukasischer Hof", Jena
Dienstag, 10. März: "Die Alte Remise", Weimar
Mittwoch, 11. März: "Burgschänke Leuchtenburg", Seitenroda
Donnerstag, 12. März: "NASHI Dining", Erfurt
Freitag, 13. März: "ALMA's - Das Restaurant", Erfurt
Die Folgen werden jeweils um 17.55 Uhr auf Kabel Eins ausgestrahlt oder können auf Joyn gestreamt werden und zeigen nicht nur die Küche der Lokale, sondern auch die Konkurrenz unter den Gastgebern - inklusive Kritik, Lob und Punktevergabe durch den Profi.
Titelfoto: Joyn/Nadine Rupp