TV-Koch Robin Pietsch bewertet Restaurants: "Mein Lokal, Dein Lokal" dreht in Thüringen

Spitzenkoch Robin Pietsch (37, l.) bewertet in der TV-Sendung "Mein Lokal, Dein Lokal" Restaurants in Erfurt, Jena, Weimar und Seitenroda.

Ab dem 9. März laufen fünf Tage lang neue Folgen aus Erfurt, Jena, Weimar und Seitenroda auf Kabel Eins.

In der Thüringen-Woche tritt Spitzenkoch Robin Pietsch (37) als Profi-Tester auf und bewertet gemeinsam mit den teilnehmenden Gastronomen regionale Restaurants.

Jeden Tag stellt sich ein anderes Lokal der Konkurrenz und hofft am Ende der Woche auf den Sieg.

Dabei sind fünf Restaurants aus vier Thüringer Städten.