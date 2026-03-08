"Merz leck Eier": CDU-Büro in Jena mit Parole gegen Bundeskanzler beschmiert

Jena - In der Nacht zu Sonntag tauchten am Büro der CDU Jena mehrere Schmierereien auf. Eine davon richtete sich mit äußerst pikanter Wortwahl gegen Bundeskanzler Friedrich Merz (70, CDU).

Das Büro der Jenaer CDU wurde in der Nacht beschmiert. © -/CDU Jena/dpa

"Merz leck Eier", lautete einer der Slogans, wie auf Fotos zu sehen war. Die Polizei bestätigte Ermittlungen wegen Sachbeschädigung in dem Fall.

Der Spruch hatte vergangene Woche für Aufsehen gesorgt, weil die Polizei in Berlin einem jungen Demonstranten ein Plakat mit diesem Spruch abnahm und nun wegen Verleumdung ermittelt.

Die CDU in Jena verurteilte die Schmiererei "als gezielten Angriff auf eine demokratische Partei sowie auf Mandatsträger des Jenaer Stadtrats".