Frau in Wohnung getötet? Ermittler nehmen Mann fest
Zöllnitz - In Zöllnitz im Saale-Holzland-Kreis wurde am Wochenende offenbar eine Frau getötet.
Wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Gera erklärte, ist ein Mann festgenommen worden. Ihm werde Totschlag vorgeworfen.
Ein entsprechender Haftbefehl sei am Samstag gegen den Mann erlassen worden. Weitere Details nannte der Sprecher nicht.
Wie die "Thüringer Allgemeine" berichtet, gab es in der Nacht zu Samstag ein mutmaßliches Tötungsverbrechen.
Laut Lokalzeitung hatten Nachbarn die Spurensicherung gesehen und beobachtet, wie eine Leiche aus dem Mehrfamilienhaus gebracht wurde. Den Angaben nach hatte eine Frau geschrien.
Offenbar hatte es in der Nacht zu Samstag einen lautstarken Streit in einer Wohnung im Erdgeschoss gegeben. Bei dem Opfer soll es sich um eine 25-Jährige handeln. Der Tatverdächtige ist ein 33-Jähriger.
Titelfoto: Patrick Seeger/dpa