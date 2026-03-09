Frau in Wohnung getötet? Ermittler nehmen Mann fest

Zöllnitz - In Zöllnitz im Saale-Holzland-Kreis wurde am Wochenende offenbar eine Frau getötet.

Die Ermittlungen nach einem mutmaßlichen Tötungsdelikt laufen. (Symbolfoto) © Patrick Seeger/dpa

Wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Gera erklärte, ist ein Mann festgenommen worden. Ihm werde Totschlag vorgeworfen.

Ein entsprechender Haftbefehl sei am Samstag gegen den Mann erlassen worden. Weitere Details nannte der Sprecher nicht.

Wie die "Thüringer Allgemeine" berichtet, gab es in der Nacht zu Samstag ein mutmaßliches Tötungsverbrechen.

Laut Lokalzeitung hatten Nachbarn die Spurensicherung gesehen und beobachtet, wie eine Leiche aus dem Mehrfamilienhaus gebracht wurde. Den Angaben nach hatte eine Frau geschrien.

