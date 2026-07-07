Aus diesen Gründen leben Menschen in Thüringer immer länger

Erfurt - Die durchschnittliche Lebenserwartung für Menschen in Thüringen ist nach einem durch die Corona-Pandemie bedingten Knick erneut gestiegen.

Die Lebenserwartung in Thüringen ist weiter gestiegen. (Symbolfoto) © Fabian Sommer/dpa

2025 geborene Mädchen können zumindest laut Berechnungen des Landesamts für Statistik 83,38 Jahre alt werden. Bei im vergangenen Jahr geborenen Jungen kann demnach mit einem Alter von 77,73 Jahren bis zum Tod gerechnet werden. Bei den Mädchen sei das ein Plus um 0,24 Jahre und bei den Jungen um 0,35 Jahre, verglichen mit den Berechnungen im vorherigen Zeitraum.

Basis der aktuellen Berechnungen waren die Sterblichkeitsverhältnisse im Zeitraum von 2023 bis 2025, davor ging es um den Zeitraum 2022 bis 2024.

"Die Lebenserwartung für die Thüringer Jungen und Mädchen hat damit nicht nur das Niveau der Jahre vor der Pandemie erreicht, sondern hat diese Werte sogar überstiegen", schreiben die Statistiker. Außerdem setzte sich damit das bereits vor der Corona-Pandemie beobachtete Muster des kontinuierlichen Anstiegs der Lebenserwartung fort.

Thüringer Männer, die derzeit 65 Jahre alt sind, erwarten laut den Berechnungen weitere rund 17,51 Lebensjahre; gleichaltrige Frauen haben demnach die Aussicht auf 21,27 weitere Lebensjahre.