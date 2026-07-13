Autofahrer, aufgepasst! Teilsperrung der A71 bei Meiningen in der Nacht auf Dienstag

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Autofahrer müssen in der Nacht zu Dienstag auf eine Teilstrecke der A71 verzichten.

Von Hannan el Mikdam-Lasslop

Meiningen - Autofahrer müssen in der Nacht zu Dienstag auf eine Teilstrecke der A71 verzichten.

Der Tunnel Eichelberg ist aufgrund von Wartungsarbeiten zwischen Montagabend bis Dienstagmorgen gesperrt. (Archivbild)
Der Tunnel Eichelberg ist aufgrund von Wartungsarbeiten zwischen Montagabend bis Dienstagmorgen gesperrt. (Archivbild)  © Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/dpa

Der Tunnel Eichelberg ist in Fahrtrichtung Schweinfurt von etwa 18 Uhr abends bis circa 6 Uhr am Dienstagmorgen dicht, wie die Autobahn GmbH mitteilte.

Demnach beginnt die Sperrung an der Anschlussstelle Meiningen-Süd und endet an der Anschlussstelle Rentwertshausen. Grund dafür seien Wartungsarbeiten im Tunnel. 

Damit Autofahrer trotzdem ans Ziel kommen, kann ab der Anschlussstelle Meinigen-Süd die Umleitung 44 genutzt werden.

Über Untermaßfeld, Sülzfeld und Henneberg führt diese laut Autobahn GmbH zur Anschlussstelle Mellrichstadt, wo wieder auf die A71 aufgefahren werden kann.

Titelfoto: Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/dpa

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