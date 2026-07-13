Autofahrer, aufgepasst! Teilsperrung der A71 bei Meiningen in der Nacht auf Dienstag

Meiningen - Autofahrer müssen in der Nacht zu Dienstag auf eine Teilstrecke der A71 verzichten.

Der Tunnel Eichelberg ist aufgrund von Wartungsarbeiten zwischen Montagabend bis Dienstagmorgen gesperrt. (Archivbild) © Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/dpa

Der Tunnel Eichelberg ist in Fahrtrichtung Schweinfurt von etwa 18 Uhr abends bis circa 6 Uhr am Dienstagmorgen dicht, wie die Autobahn GmbH mitteilte.

Demnach beginnt die Sperrung an der Anschlussstelle Meiningen-Süd und endet an der Anschlussstelle Rentwertshausen. Grund dafür seien Wartungsarbeiten im Tunnel.

Damit Autofahrer trotzdem ans Ziel kommen, kann ab der Anschlussstelle Meinigen-Süd die Umleitung 44 genutzt werden.