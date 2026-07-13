Schwaches Jahr: Weniger Wespen in Thüringen erwartet

Thüringen - Wird es in diesem Jahr viele Wespen im Freistaat geben? Der Wespenexperte des Naturschutzbunds (Nabu) Thüringen Rainer Hanke erwartet kein besonders starkes Wespenjahr.

Der Wespenexperte des Naturschutzbunds (Nabu) Thüringen Rainer Hanke erwartet kein besonders starkes Wespenjahr. (Archivbild) © Julian Stratenschulte/dpa/dpa-tmn

"Der Start war etwas ungünstig", sagte Hanke. Im Mai fange die Königin allein an, ihr Nest zu bauen, Eier abzulegen und die ersten Arbeiterinnen zu versorgen, erklärte er. In diesem Jahr sei es zu diesem Zeitpunkt jedoch ziemlich kalt und feucht gewesen.

Dadurch seien die Wespenvölker bislang nicht so stark entwickelt und es würden in diesem Sommer wahrscheinlich auch weniger Wespen umherschwirren als vergangenes Jahr, so Hanke.

Bis Mitte August erreichen die Insekten demnach den Höhepunkt ihrer Entwicklung, danach nehmen die Populationen wieder ab.

Je nach Wespenart ende ihr Jahr dann im September oder Oktober.