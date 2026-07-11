Weniger Flüchtlinge kommen nach Thüringen

Erfurt - Die Zahl der nach Thüringen kommenden Flüchtlinge geht weiter zurück. Im ersten Halbjahr wurden 975 Asylsuchende im Freistaat aufgenommen, wie Landesverwaltungsamt und Migrationsministerium auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mitteilten. Im gleichen Zeitraum des Vorjahres waren es noch 1458, insgesamt kamen im vergangenen Jahr 2761 Schutzsuchende nach Thüringen.

Im ersten Halbjahr wurden 975 Asylsuchende im Freistaat aufgenommen. (Symbolfoto) © Bodo Schackow/dpa-Zentralbild/dpa

Nach wie vor sind Afghanistan und Syrien Hauptherkunftsländer der Geflüchteten. Aus Afghanistan kamen zwischen Januar und Ende Juni 341 Menschen, aus Syrien 117. Auf dem dritten Platz der Herkunftsländer folgt Algerien mit 88 Schutzsuchenden. 86 Asylsuchende kamen aus der Türkei, 45 aus Russland.

Das Jahr mit den bislang meisten Flüchtlingsankünften war 2015, als mehr als 32.000 Menschen in Thüringen aufgenommen wurden.

Bundesweit sind die Asylzahlen seit einiger Zeit rückläufig. An allen deutschen Landesgrenzen gibt es seit dem 16. September 2024 wieder Grenzkontrollen bei Einreisen.

Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (56, CSU) hatte nach seinem Amtsantritt im April 2025 eine Intensivierung der Kontrollen verfügt und die Bundespolizei angewiesen, auch Asylbewerber zurückzuweisen - mit Ausnahme von Kranken, Schwangeren und anderen Menschen, die besonderer Hilfe bedürfen.