Automesse in Erfurt gestartet: Neuheiten und Elektromobilität im Vordergrund

Erfurt - Mehr als 100 Aussteller präsentieren sich auf der diesjährigen Automesse in Erfurt .

Auf der diesjährigen Automesse in Erfurt sind mehr als 100 Aussteller vor Ort. © Martin Schutt/dpa

Ob Neuheiten, Elektromobilität, Dienstleistungen oder Zubehör - die Schau biete bis Sonntag einen umfassenden Überblick rund um das Automobil, teilte die Messe mit.

42 Marken sind den Angaben nach vertreten. Besucher könnten zudem Fahrspaß zum Zuschauen und Selbstprobieren erleben.

Thüringen versteht sich als Autoland - vor allem wegen einer Vielzahl von Zulieferern. Die Branche mit nahezu 80.000 Beschäftigten steckt in einer tiefen Krise.

Die Unternehmen kämpfen mit einer anhaltend schwachen Nachfrage, Unsicherheiten beim Kurs bei der Elektromobilität und strukturellen Wettbewerbsproblemen.

Zur Verunsicherung trägt auch die Debatte um das EU-weit geplante Verbrennerverbot ab 2035 bei.