Badesaison startet: So gut ist die Wasserqualität in Thüringens Freibädern und Seen

Erfurt - Der Sommer naht und mit ihm die Badesaison. Offiziell kann in Thüringen am 15. Mai unter freiem Himmel geplanscht werden.

In Thüringen steht die Freibadsaison in den Startlöchern. (Symbolfoto) © Michael Reichel/dpa

Der Sprung ins kühle Nass kann zumindest mit Blick auf die Wasserqualität problemlos genossen werden: Die hiesigen Freibäder und Badeseen weisen nach Mitteilung des Gesundheitsministeriums eine ausgezeichnete Qualität auf. Das hätten Untersuchungen des Landesamts für Verbraucherschutz ergeben.

In 165 Freibädern, darunter sechs mit biologischer Wasseraufbereitung, und in 28 natürlichen Badegewässern mit 38 Badestellen können sich Wasserratten demnach austoben. Doch nicht alle Freibäder öffnen direkt am 15. Mai.

Wer sich vor dem offiziellen Start schon ins Wasser wagen möchte, hat dazu voraussichtlich in 16 Freibädern die Chance. 110 Bäder wollen ohnehin erst nach dem Stichtag öffnen. Verbindlich seien die Öffnungstermine noch nicht. Den Start machten viele Betreiber auch von der aktuellen Wetterlage abhängig.