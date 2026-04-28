Verkehrseinschränkungen in Jena: Demo zum 1. Mai

Jena - Am 1. Mai kommt es aufgrund von einer Demonstration in der Jenaer Innenstadt zu Verkehrseinschränkungen.

Am 1. Mai kommt es aufgrund von einer Demonstration in Jena zu Verkehrseinschränkungen. (Symbolbild) © 123Rf/oneinchpunch

Veranstalter ist der DGB-Kreisverband Jena - Saale-Holzland-Kreis, erwartet werden rund 400 Teilnehmende.

Die Auftaktkundgebung beginnt am Morgen zwischen 7 und 10 Uhr auf dem Johannisplatz sowie in der angrenzenden Bachstraße. Anschließend zieht der Demonstrationszug von etwa 10 bis 11.30 Uhr durch die Innenstadt.

Die Route führt unter anderem über Johannisstraße, Kirchplatz, Saalstraße, Markt, Löbderstraße, Holzmarkt sowie Leutragraben und endet wieder am Johannisplatz.

Während des Aufzugs sind zwei Zwischenkundgebungen am Löwenbrunnen und in der Saalstraße geplant.

Die Abschlusskundgebung findet von circa 11.30 bis 15 Uhr erneut am Johannisplatz und in der Bachstraße statt.