Menschen verlieren ihr Zuhause: Spendenaufruf für Brandopfer in Apolda gestartet
Apolda - In Apolda (Weimarer Land) hat in der Nacht zu Dienstag ein Mehrfamilienhaus gebrannt. Um den Opfern zu helfen, hat die Stadt zu Spenden aufgerufen.
Laut Stadtangaben werden Kleidung, Hygieneartikel, Kinderspielzeug, Schuhe, Decken, Bettwäsche, Handtücher sowie Geschirr und kleinere Elektroartikel benötigt. Die Sachspenden können beim BOZ-Basar im Sozialkaufhaus (An der Karlsquelle 6) abgegeben werden. Für Geldspenden wurde ein eigenes Spendenkonto eingerichtet.
"Jetzt kommt es darauf an, als Gemeinschaft zusammenzustehen und den Betroffenen schnell und unbürokratisch zu helfen", erklärte Apoldas Bürgermeister Olaf Müller (57, CDU).
Das Feuer war am Montagabend gegen 21.39 Uhr in der Herderstraße ausgebrochen. Am frühen Mittwochmorgen gegen 3.50 Uhr waren die Flammen dann gelöscht. Insgesamt 101 Helfer bestehend aus Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst, Seelsorgern sowie Mitarbeitenden der Verwaltung waren vor Ort im Einsatz gewesen.
Bei dem Brand waren vier Menschen verletzt worden, darunter ein 5-jähriges Mädchen. Eine 32-Jährige musste mit schweren Verletzungen per Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik nach Halle (Saale) geflogen werden.
Das Haus ist derzeit unbewohnbar, der Schaden wird auf mindestens 800.000 Euro geschätzt. Zur Brandursache gibt es noch keine Informationen, die Kriminalpolizei ermittelt.
Titelfoto: Johannes Krey - JKFTV.de Foto- und Videojournalist | Drohnenoperator