Menschen verlieren ihr Zuhause: Spendenaufruf für Brandopfer in Apolda gestartet

Apolda - In Apolda (Weimarer Land) hat in der Nacht zu Dienstag ein Mehrfamilienhaus gebrannt . Um den Opfern zu helfen, hat die Stadt zu Spenden aufgerufen.

Das Mehrfamilienhaus und angrenzende Gebäude mussten evakuiert werden. © Johannes Krey - JKFTV.de Foto- und Videojournalist | Drohnenoperator

Laut Stadtangaben werden Kleidung, Hygieneartikel, Kinderspielzeug, Schuhe, Decken, Bettwäsche, Handtücher sowie Geschirr und kleinere Elektroartikel benötigt. Die Sachspenden können beim BOZ-Basar im Sozialkaufhaus (An der Karlsquelle 6) abgegeben werden. Für Geldspenden wurde ein eigenes Spendenkonto eingerichtet.

"Jetzt kommt es darauf an, als Gemeinschaft zusammenzustehen und den Betroffenen schnell und unbürokratisch zu helfen", erklärte Apoldas Bürgermeister Olaf Müller (57, CDU).

Das Feuer war am Montagabend gegen 21.39 Uhr in der Herderstraße ausgebrochen. Am frühen Mittwochmorgen gegen 3.50 Uhr waren die Flammen dann gelöscht. Insgesamt 101 Helfer bestehend aus Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst, Seelsorgern sowie Mitarbeitenden der Verwaltung waren vor Ort im Einsatz gewesen.

Bei dem Brand waren vier Menschen verletzt worden, darunter ein 5-jähriges Mädchen. Eine 32-Jährige musste mit schweren Verletzungen per Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik nach Halle (Saale) geflogen werden.