Wolf im Ilm-Kreis getötet: Dritter illegaler Abschuss
Von Von Marie-Hélèn Frech
Ilm-Kreis - Ein vor einigen Wochen im Ilm-Kreis entdeckter toter Wolf ist erschossen worden.
Das bestätigte das Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung in Berlin nach einer Untersuchung des Kadavers, wie das Umweltministerium mitteilte.
Zuvor hatte das "Freie Wort" über das Untersuchungsergebnis berichtet.
Laut Ministerium sei inzwischen wegen des illegalen Abschusses Strafanzeige gestellt worden. Angaben dazu, wie wahrscheinlich es ist, dass die Tat aufgeklärt wird, konnte das Ministerium aktuell nicht machen.
Mitarbeiter des Thüringer Kompetenzzentrums Wolf Biber Luchs hatten das von Spaziergängern in einem Wald bei Großbreitenbach entdeckte Tier Ende März eingesammelt.
Sie vermuteten, dass der Wolf bereits mehrere Tage zuvor gestorben war.
Schon zwei Wölfe vorher illegal geschossen
Bei dem illegal in Thüringen abgeschossenen Wolf handelt es sich um den inzwischen dritten bekannten Fall. Ende November 2023 war bei Hämbach im Wartburgkreis ein erschossener Wolf gefunden worden. Im August 2025 war ein angeschossener Wolf bei Jesuborn, ebenfalls im Ilm-Kreis, entdeckt worden, der so schwer verletzt war, dass er schließlich eingeschläfert wurde.
Wölfe gelten weiter als geschützte Art und dürfen auch nach ihrer Aufnahme ins Bundesjagdgesetz und nach entsprechender Anpassung der Jagdzeiten auf Länderebene nur unter bestimmten Umständen legal geschossen werden.
Titelfoto: Patrick Pleul/dpa