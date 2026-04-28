Wolf im Ilm-Kreis getötet: Dritter illegaler Abschuss

Ilm-Kreis - Ein vor einigen Wochen im Ilm-Kreis entdeckter toter Wolf ist erschossen worden.

Ein vor einigen Wochen im Ilm-Kreis entdeckter toter Wolf ist nach aktuellen Erkenntnissen erschossen worden. (Archivbild) © Patrick Pleul/dpa

Das bestätigte das Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung in Berlin nach einer Untersuchung des Kadavers, wie das Umweltministerium mitteilte.

Zuvor hatte das "Freie Wort" über das Untersuchungsergebnis berichtet.

Laut Ministerium sei inzwischen wegen des illegalen Abschusses Strafanzeige gestellt worden. Angaben dazu, wie wahrscheinlich es ist, dass die Tat aufgeklärt wird, konnte das Ministerium aktuell nicht machen.

Mitarbeiter des Thüringer Kompetenzzentrums Wolf Biber Luchs hatten das von Spaziergängern in einem Wald bei Großbreitenbach entdeckte Tier Ende März eingesammelt.

Sie vermuteten, dass der Wolf bereits mehrere Tage zuvor gestorben war.