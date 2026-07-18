So viele Zehntklässler versemmeln die umstrittene BLF-Prüfung am Gymnasium

Erfurt - Die große Mehrheit der Zehntklässler hat die besondere Leistungsfeststellung (BLF) in diesem Jahr bestanden.

Mehrere tausend Gymnasiasten haben in diesem Jahr wieder die BLF-Prüfung absolviert. (Symbolfoto) © Jan Woitas/dpa

Von 6107 Schülerinnen und Schülern konnten 5513 das Verfahren erfolgreich abschließen. Das geht aus einer Antwort des Bildungsministeriums auf eine parlamentarische Anfrage der Landtagsabgeordneten Ulrike Grosse-Röthig (46, Linke) hervor. Damit lag die Erfolgsquote bei rund 90,3 Prozent.

Allerdings hatten immerhin gut neun Prozent keinen Erfolg: Nicht bestanden haben demnach 559 Jugendliche. Bei 35 Schülerinnen und Schülern lagen aus Krankheitsgründen und weil sie etwa Nachprüfungen absolvieren mussten zum Abfragezeitpunkt noch keine abschließenden Noten vor. Das Ministerium verwies darauf, dass voraussichtlich Ende August ein ausführlicher Landesbericht zu den Ergebnissen veröffentlicht wird.

Mit der besonderen Leistungsfeststellung legen Jugendliche in der zehnten Klasse an Thüringer Gymnasien eine ganze Reihe an mündlichen und schriftlichen Prüfungen ab. Dabei geht es um die Fächer Deutsch, Mathematik sowie um eine Fremdsprache und naturwissenschaftliche Fächer.