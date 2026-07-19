Thüringen: Immer mehr illegale Müllberge an Landesstraßen
Von Marie-Hélèn Frech
Thüringen - Mehr Müll ist im vergangenen Jahr in Thüringen dort entsorgt worden, wo er nicht hingehört.
Rund 259 Tonnen illegal abgelagerte Abfälle wurden auf und entlang von Landesstraßen beräumt. Das geht aus einer Antwort des Infrastrukturministeriums auf eine parlamentarische Anfrage der umweltpolitischen Sprecherin der AfD-Fraktion, Nadine Hoffmann, hervor.
Insgesamt rund 573.075 Euro musste das Land demnach für die Beräumung in die Hand nehmen.
2024 waren es laut früheren Ministeriumsangaben rund 221 Tonnen illegal an Landesstraßen abgelegter Müll gewesen. Damals wurden die Kosten für die Beseitigung der Abfälle mit insgesamt rund 580.688 Euro beziffert.
Auch die für die Beseitigung illegalen Abfalls in ihrem Zuständigkeitsbereich verantwortlichen Landkreise und kreisfreien Städte mussten 2025 mehr solcher Abfälle entfernen lassen.
Das ging wiederum aus einer früheren Antwort des Umweltministeriums auf eine Anfrage Hoffmanns hervor: Demnach ging es dabei um mehr als 1000 Tonnen an illegal abgelagertem Hausmüll, Bauschutt und anderem. Im Jahr davor waren noch rund 800 Tonnen Müll beseitigt worden.
Hoffmann forderte stärkere Maßnahmen zur Verhinderung illegaler Müllablagerungen. Die Landesregierung solle stärker aufklären und prüfen, ob höhere Bußgelder notwendig seien.
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