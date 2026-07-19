Thüringen: Immer mehr illegale Müllberge an Landesstraßen

Thüringen - Mehr Müll ist im vergangenen Jahr in Thüringen dort entsorgt worden, wo er nicht hingehört.

Die Zahl der illegal abgelagerten Abfälle ist laut Angaben des Infrastrukturministeriums im vergangenen Jahr weiter gestiegen. (Archivfoto) © Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa

Rund 259 Tonnen illegal abgelagerte Abfälle wurden auf und entlang von Landesstraßen beräumt. Das geht aus einer Antwort des Infrastrukturministeriums auf eine parlamentarische Anfrage der umweltpolitischen Sprecherin der AfD-Fraktion, Nadine Hoffmann, hervor.

Insgesamt rund 573.075 Euro musste das Land demnach für die Beräumung in die Hand nehmen.

2024 waren es laut früheren Ministeriumsangaben rund 221 Tonnen illegal an Landesstraßen abgelegter Müll gewesen. Damals wurden die Kosten für die Beseitigung der Abfälle mit insgesamt rund 580.688 Euro beziffert.

Auch die für die Beseitigung illegalen Abfalls in ihrem Zuständigkeitsbereich verantwortlichen Landkreise und kreisfreien Städte mussten 2025 mehr solcher Abfälle entfernen lassen.