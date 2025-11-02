Bahnstrecke Eisfeld-Coburg bleibt vorerst weiter stillgelegt

Erfurt - Der Lückenschluss der Werratalbahn zwischen Südthüringen und Bayern bleibt vorerst aus.

Die Investitionskosten würden sich zwischen 66 Millionen Euro und 150 Millionen Euro bewegen - zu hoch laut des Infrastrukturministeriums in Erfurt. (Symbolbild) © Julian Stratenschulte/dpa

Eine Reaktivierung der stillgelegten rund 20 Kilometer langen Bahnstrecke zwischen der Stadt Eisfeld im Kreis Hildburghausen und dem bayerischen Coburg sei aktuell weder volks- noch betriebswirtschaftlich tragfähig, hieß es in einer Antwort des Infrastrukturministeriums in Erfurt auf eine AfD-Anfrage. Zuerst hatte der MDR Thüringen berichtet.

Der Bund hat laut Ministeriumsangaben die Werratalbahn als reines Nahverkehrsprojekt eingestuft und fällt damit als Fördermittelgeber aus.

Die Investitionskosten würden sich je nach Streckenverlauf zwischen 66 Millionen Euro und 150 Millionen Euro bewegen. Zudem gebe es bislang mangelnde Interessenbekundungen für einen wirtschaftlichen Betrieb der Strecke.

Auch wenn der Bund vorerst keine Mittel zur Verfügung stelle, bestehe der politische Wille zu diesem Vorhaben weiterhin, hieß es vom Ministerium in Thüringen. Daher gelte es nun, alternative Lösungsansätze zu prüfen und zu erörtern.