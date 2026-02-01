So viel geben Thüringer für Bio-Lebensmittel aus

Thüringen - Verbraucher in Thüringen geben jährlich einen dreistelligen Millionenbetrag für Bio-Lebensmittel aus.

Thüringer geben jährlich einen dreistelligen Millionenbetrag für Bio-Lebensmittel aus. (Archivbild)

Allein im Jahr 2024 summierte sich ihre Ausgaben für ökologisch erzeugte Lebensmittel auf rund 188 Millionen Euro, wie das Landwirtschaftsministerium mitteilte.

Es berief sich auf erste Erkenntnisse einer eigenen Marktanalyse, in der Strukturen und Potenziale des Öko-Landbaus untersucht und Handlungsempfehlungen gegeben werden. Umfassende Ergebnisse sollen in Kürze vorgelegt werden.

Bundesweit hätten die Ausgaben für Bio-Lebensmittel bei knapp 17 Milliarden Euro gelegen, so das Ministerium. Für 2025 werde ein weiterer Umsatzanstieg auf mehr als 18 Milliarden Euro erwartet. Davon dürfte nach Ministeriumseinschätzung auch der Freistaat profitieren.