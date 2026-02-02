Diese Beeren sind in Thüringen eine Rarität

Thüringen - In Thüringen angebaute Johannis-, Stachel- oder Heidelbeeren werden zur Rarität.

In Thüringen werden vor allem schwarzer Holunder sowie Aroniabeeren angebaut. (Archivbild) © Hauke-Christian Dittrich/dpa/dpa-tmn

Die Anbaufläche für sogenannte Strauchbeeren sinkt dramatisch - auf den verbliebenen 38 Hektar im Freistaat werden vor allem schwarzer Holunder sowie Aroniabeeren angebaut, geht aus Zahlen des Statistischen Landesamts in Erfurt für das vergangene Jahr hervor.

Die Anbaufläche für Beerensträucher sei allein im vergangenen Jahr um zehn Hektar oder ein Fünftel geschrumpft.

15 Agrarbetriebe beschäftigen sich noch mit diesen Nischenkulturen, die als sehr arbeitsaufwendig gelten. Sechs von ihnen mit einem Flächenanteil von 24 Hektar wirtschafteten nach den Kriterien des ökologischen Landbaus.

Die Erntemenge brach im vergangenen Jahr um 44 Prozent auf 62 Tonnen ein. Die wichtigste Kultur war Schwarzer Holunder, der auf 15 Hektar angebaut wurde. Er dominierte mit einem Anteil von 40 Prozent.