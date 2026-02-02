Kinder brechen auf Eisfläche ein: Als die Feuerwehr eintrifft, ist die Erleichterung groß

Zeulenroda - In Zeulenroda-Triebes (Landkreis Greiz) sind am Wochenende zwei Kinder auf einer Eisschicht eingebrochen.

Die Kinder waren auf der Eisfläche eingebrochen. (Symbolfoto) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Wie die Stützpunktfeuerwehr Zeulenroda erklärte, hatte das Eis am Samstagnachmittag auf der Talsperre am Alaunwerk nachgegeben.

Den Angaben nach waren die Kinder im Alter von zehn und 14 Jahren auf dem zugefrorenen Gewässer unterwegs, als das Eis plötzlich nachgab.

Zeugen hatten den Vorfall jedoch bemerkt und umgehend die Rettungskräfte alarmiert. Als die Feuerwehr mit einem Großaufgebot vor Ort eintraf, kamen die Kinder den Einsatzkräften entgegen.