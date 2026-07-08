Bauherren müssen in Thüringen tiefer in die Tasche greifen

Thüringen - Bauherren in Thüringen müssen deutlich tiefer in die Tasche greifen. Die Preise für den Neubau von Wohnungen haben im Freistaat spürbar angezogen, wie das Statistische Landesamt in Erfurt mitteilte.

Bauen in Thüringen wird laut Statistischem Landesamt in Erfurt immer teurer. (Symbolbild) © Soeren Stache/dpa

Im Mai lagen sie demnach 5,5 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Im Vergleich zu Februar dieses Jahres stiegen die Bauleistungspreise um 2,5 Prozent.

Gründe für die Verteuerung sind den Statistikern zufolge vor allem höhere Material-, Lohn- und Energiekosten. Zudem wurde auf gestiegene Transportkosten durch höhere Dieselpreise und Preissteigerungen infolge des Iran-Kriegs verwiesen.

Der Preisauftrieb erfasst dabei sowohl Neubauten als auch Instandhaltungsarbeiten sowie den öffentlichen und gewerblichen Bau, wie es hieß. Im Rohbau erhöhten sich die Preise binnen Jahresfrist um 4,6 Prozent.

Bei den Ausbauarbeiten fiel der Anstieg mit im Schnitt 6,2 Prozent noch deutlicher aus.